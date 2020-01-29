محمد بن زايد والعثيمين يستعرضان أوضاع العالم الإسلامي

أبو ظبي – البلاد

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الأول في قصر البحر، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

واستعرض الجانبان أوضاع العالم الإسلامي، والدور الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز العمل الإسلامي المشترك والتعامل مع القضايا التي تهم الدول والشعوب الإسلامية، والتعبير عن الرسالة الحضارية والإنسانية للدين الإسلامي الحنيف، فضلاً عن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة. وأكد سمو الشيخ محمد بن زايد، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل للمنظمة ووحدتها وما تقوم به خدمة للعالم الإسلامي وشعوبه.

من جانبه، أشاد الدكتور العثيمين بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات لدعم أنشطة ورسالة المنظمة لتحقيق أهدافها في تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة والحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في السلام والتراحم والتسامح.