غرفة جدة تفتتح المعرض الدولي “العطور خلال العصور”

جدة ــ البلاد

برعاية البلاد الإعلامية يفتتح غدا المعرض الدولي الرابع “العطور خلال العصور” ومزاد البخور ودهن العود والذي يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وذلك بفندق الريتزكارلتون – جدة، بمشاركة ست دول متخصصة في مجال العود والعطور والعود، سيبدأ المعرض استقبال زواره من يوم غد الأربعاء إلى السبت الموافق ٧ جمادى الآخرة ١٤٤١هـ الموافق ١ فبراير ٢٠٢٠م، من الساعة ٤ عصراً إلى ١٢ مساءً لجميع فئات المجتمع مجاناً، وسيكون هُناك العديد من منتجات العود والبخور والعطور والبراندات الدولية.

ويضم المعرض مزاداً دولياً على مستوى الشرق الأوسط للعود ، من مختلف الأصناف والأحجام التي تتميز به أذواق مُحبي العود الطبيعي، كما يُعد المعرض جامعاً إعلامياً للعديد من القنوات الفضائية والإذاعية والصحف الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي محلياً ودولياً، لِما لإهمية دور الإعلام في سطوع الاقتصاد السعودي دولياً ومواكباً لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.