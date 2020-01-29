الصور المعدلة تحرج مستخدمي إنستجرام خلال شهر.. ميزة جديدة قريبا

إنستجرام والصور المزيفة والمعدلة كان عنوان التحديث الجديد لموقع الصور الأشهر حول العالم.

الميزة الجديدة التي أطلقها الموقع تسهم في معرفة الصور غير الحقيقية والأخبار المفبركة.

الميزة أعلنها تطبيق إنستجرام والمتمثلة في إظهار تنبيه للمستخدمين في حال أن الصورة كانت معدّلة.

وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، نقلا عن صحيفة “الإنديبندنت” البريطانية.

ميزة “إنستجرام” خلال شهر

وتتاح الميزة الجديدة على التطبيق الإلكتروني في أقل من شهر.

وبحسب الصحيفة البريطانية تحاول مواقع التواصل الاجتماعي دائما محاربة الأخبار الزائفة عبر إتاحة خيار الإبلاغات من قبل المستخدمين، لكن إدارة إنستجرام تحاول كشف إمكانية التلاعب بالصورة.

ومن المرتقب ان تؤثر الميزة سلبيا على مستخدمي التطبيق.

والأمر يرجع إلى أنّه في حال النظر إلى أي حسابات شخصية مؤثرة ستجد أنّ هناك بعض الصور المعدلة لهم شخصيا.

ومن تلك الميزة يعتمد الكثير من المستخدمين على استخدام خواص التعديل لإبراز شكل الجسم أو زيادة كثافة الشعر أو تعديل لونه ليظهروا بمظهر أجمل من الحقيقية.