نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

الرياض :واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم الثلاثاء معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن/ نديم رضا والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وباكستان، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبخاصة في المجالات العسكرية.

حضر اللقاء معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسمو قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.