لمواجهة فيروس كورونا الفتاك .. هكذا تتعامل الصين مع الحيوانات البرية!

فيروس كورونا الفتاك في الصين جعل العالم كله منصت لتحركات السلطات الصينية لاحتواء المرض .

الصحف الصينية استعرضت إجراءات خاصة للتعامل مع الحيوانات البرية، في ظل تفشي مرض “كورونا” الجديد داخل دولة الصين.

ووفقا لسكاي نيوز، فإن الفيروس راح ضحيته حتى الآن 106 أشخاص داخل الصين.

إجراءات للوقاية

وتتضمن الإجراءات حظر كل أنواع الحيوانات البرية، وستقوم بفرض عدة إجراءات صارمة على كل الأنشطة التي تتعلق بالحيوانات.

كما تحاول بكين حصر الفيروس القاتل، وفق بيان مشترك صادر عن إدارة تنظيم الأسواق، ووزارة الزراعة والشؤون الريفية، والإدارة الوطنية للغابات.

وقال البيان “يجب وضع قواعد تربية الحيوانات البرية تحت إشراف الحجر، ويحظر أي نقل أو بيع للحيوانات حتى يصبح الوباء أكثر وضوحا”.

ويذكر أنه قد أغلقت 21 حديقة حيوان أبوابها أمام الزوار في منطقة هوبي.

وهي المنطقة التي تقع وسط البلاد والتي ظهرت في عاصمتها ووهان الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأرسلت السلطات الصينية ضباط شرطة للإشراف على 297 مزرعة و213 مطعما، وتتبع تجارة الحيوانات بها.