قطر تدعم عناصر إخوانية لإعادة الفوضى للسودان

جدة – البلاد

لا تتوقف قطر عن التدخلات السافرة في شؤون الدول الأخرى، بل تسعى للفوضى وزعزعة الاستقرار، فبعد أن تحسنت الأحوال في السودان عقب الانتفاضة التي أطاحت بنظام الإخوان، تريد الدوحة أن تعيد الأمور إلى السابق، إذ كشفت مصادر خاصة، وفقاً لـ”قطريليكس”، صدور أوامر لرجال تميم بن حمد بضرورة خلق الفوضى لإسقاط الحكومة السودانية الجديدة. وقالت المصادر، إن تقويض دور حكومة “حمدوك” أصبح ضرورة ملحة بالنسبة للنظام القطري بعد أن كشفت الحكومة “الجديدة مخططات قطر وقررت التصدي لها.

وتريد قطر العبث باستقرار السودان من جديد، بعد أن دعمت نظام الإخوان السابق بقيادة عمر البشير، واضعة نصب عينيها تشويه أي إنجاز تحاول أية دولة من دول المقاطعة العربية تحقيقه حتى لو على حساب استقرار وأمن شعوب المنطقة.

وأكدت المصادر وفقاً للموقع القطري المعارض، أن زيارة رئيس الأركان القطري أخيراً إلى الخرطوم كان الهدف الأساسي منها معرفة مدى المعلومات التي وصلت للنظام السوداني عن التدخل القطري في شؤونهم.

ولفتت المصادر، إلى أن ثاني الأهداف كان التغطية على التدخلات القطرية في السودان، مضيفة أن رئيس الأركان التقى في الخرطوم بمجموعات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ووضع خطة سريعة لضرورة التحرك وتحريض الجماهير ضد حكومة “حمدوك” وبث الخلافات في الشارع وإسقاطها بأسرع شكل ممكن. وبعد الاجتماع مباشرة، صدرت أوامر قيادات الإخوان في السودان لـ”اللجان الإلكترونية” التابعة لهم بضرورة زعزعة الأمن وإثارة المشاكل في الخرطوم، بما يسبب الصعوبات للحكومة الجديدة، ما يؤكد نية قطر إعادة الإخوان للحكم مجدداً في ظل رفض الشارع القطعي لهم.