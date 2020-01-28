اختتام مهرجان «ربيعنا تراث» بالمخواه

المخواه ــ البلاد

اختتم أمس، فعاليات مهرجان ربيعنا تراث والذي أقامه مجلس شباب منطقة الباحة بالتعاون مع أمانة المنطقة ، وذلك بجوار سوق الثلاثاء بالمخواة.

هذا وقد ضم المهرجان الذي يأتي ضمن فعاليات ربيع الباحة ٤١ ،أكثر من ٢١ ركناً للمعروضات والمبيعات التراثية والشعبية تنوعت مابين أدوات قديمة وحرفيات وأكلات شعبية متنوعة إلى جانب وجود مسرح للفعاليات استعرض من خلاله عدداً من الأمسيات التاريخية والثقافية والفنية طيلة أيام المهرجان التي استمرت سبعة أيام.

وتأتي هذه الفعالية في تجسيد حقيقي لتمكين الشباب وإعطائهم فرص التنظيم والعمل والإنتاج من خلال طرح الأفكار والتنفيذ كما قام مجلس الشباب بإعداد وتنفيذ وإخراج هذا المهرجان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ونوه رئيس المجلس حازم ظهران الغامدي ، بدعم سمو أمير منطقة الباحة لهذه الفعالية ولجميع مناشط المجلس، مثمناً توجيه ومتابعة وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري ورعاية ودعم كامل من قبل أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط الذي سخر كل الأمكانيات والجهود من اجل نجاح هذا المهرجان.وشهد اليوم الختامي للمهرجان تكريم جميع الجهات الراعية والمشاركة والمنظمين.