وزير المالية: لا نية لتعديل رسوم العمالة الوافدة

البلاد : متابعات

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أنه لا يوجد أي قرار جديد بإعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة والمرافقين بالمملكة.

وقال” الجدعان” رداً على سؤال لـ”العربية.نت”، حول إمكانية إعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة للمملكة: “ليس الآن”، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأوضح “الجدعان” أن الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حالياً نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل فسوف يعلن في وقته.

وكان الجدعان قد أكد في ديسمبر الماضي أنه “لا نية لتعديل رسوم الوافدين”.

وبدأت المملكة تطبيق “المقابل المالي” على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع.