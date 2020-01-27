تمكين التمويل الرقمي للشباب والنساء بدول “العشرين”

الرياض – البلاد

أوصى اجتماع الشمول المالي لمجموعة العشرين في الرياض برئاسة المملكة، باستخدام التقنية لتعزيز الشمول المالي للشباب والنساء والشركات الصغيرة والمتوسطة ، وإتاحة فرصٍ اقتصادية وتحقيق تنمية شاملة وواسعة النطاق.

وسبق الاجتماع ندوة أكدت على الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين وطرق الاستفادة من التطور التقني لردم الفجوة في عدد الشباب والنساء غير القادرين على الحصول على حسابات بنكية ، وشارك في الندوة أكاديميون ومتحدثون وممثلون من الدول الأعضاء وغير الأعضاء إلى جانب منظمات عالمية ومنظمات غير حكومية وبنوك التنمية الدولية والمنظمات المعنية بوضع المعايير والجهات التنظيمية الدولية والإقليمية وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص.

وفيما تولي المملكة اهتماما كبيرا بتطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم برامج التمويل الحكومي والخاص بعشرات المليارات من الريالات، تبلغ الفجوة التمويلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة عالميا نحو 4.5 تريليون دولار، ويشكِّل الشباب والنساء الفئة الكبرى من المفتقرين إلى الخدمات المصرفية في الكثير من الدول.

ويأتي اجتماع المجموعة للشمول المالي الرقمي للشباب والنساء في إطار التحضير لقمة العشرين المقرر عقدها بالرياض نوفمبر القادم تحت عنوان: «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، وتحرص المملكة من خلالها على أن تكون حاضنة لمفاتيح حلول الملفات الاقتصادية والتنموية ، وقيادة الأجندة العالمية الطموحة لتقديم سياسات اقتصادية فاعلة مستدامة للتعامل مع المستجدات، وإيجاد حلول للقضايا الملحة للقرن الحادي والعشرين ، والتأكيد على أن التعاون الدولي بات ضرورة ملحة لتلهم العالم، في مواجهة التحديات المشتركة، وخلق فرص لتمكين الإنسان، وتمهيد مستقبل أفضل له، وسن سياسات اقتصادية مستدامة تحمي العالم، والمضي وفق رؤية طموحة طويلة المدى تحقق أقصى استفادة من موجة الابتكار الحالية لتشكل أفق جديد.