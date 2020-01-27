الفيصل يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

جدة : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الهيئة بعد الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك بضم جميع الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد تحت مسمى (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد).

وفي هذا الصدد هنأ سموه، الكهموس على صدور الموافقة الكريمة على الترتيبات التنظيمية لأعمال الهيئة، سائلا الله له التوفيق والسداد.

فيما عبّر رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن شكره وتقديره لسمو الأمير خالد الفيصل على دعمه الدائم لأعمال الهيئة في المنطقة