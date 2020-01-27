“الدرعية” تستضيف المهرجان السعودي للجواد العربي “عبيّة”

الدرعية : واس

تستضيف هيئة تطوير بوابة الدرعية خلال شهر مارس القادم النسخة الثانية لمهرجان السعودي للجواد العربي “عبيّة” في الدرعية – جوهرة المملكة – ومهد تأسيسها.

ويحتفي مهرجان “عبيّة” المستوحى من اسم الفرس المفضّلة لدى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وامتطاها – رحمه الله – خلال مسيرة توحيد المملكة، بجمال الخيل العربية الأصيلة، فيما تشكل الدرعية موقعًا مثاليًا لا سيّما أنّها كانت على مدى قرون موطنًا للفرسان ومسرحًا للعديد من البطولات التي تتوجت بتأسيس المملكة العربية السعودية.

ويهدف المهرجان السعودي للجواد العربي “عبيّة” كفعالية ترفيهية جذابة تنسجم مع رؤية المملكة 2030 وتعزز مكانة الدرعية كملتقى عالمي استثنائي ، إلى ترسيخ المزايا الثقافية للمملكة والسعي لاستحداث مهرجان ثقافي عصري سيُبصر النور مستقبلًا على الصعيد العالمي.

ويصاحب المهرجان باقة منوعة من الأنشطة التي تلبي مختلف الأذواق، منها مزاد “فخر الدرعية”؛ ومتحف خيول تفاعلي مخصص لإظهار صلة القرابة المباشرة بين سلالات الخيول الشهيرة لكُلّ من الإمام فيصل والملك عبدالعزيز؛ وجلسات سرد قصصي؛ ومعرض ” جونزاليس” للخيول، إلى جانب أمسيات يتخللها مسابقات فنية وعروض موسيقية.

ويضم ّ حي الطريف في الدرعية، المُدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، متحفًا للخيول العربية الأصيلة أقيم على أحدث التقنيات للاحتفاء بتاريخ وسلالة الخيول العربية والتعريف بالأدوات المستخدمة لركوبها ، إضافة إلى سرد قصصي يتناول الرابط الوثيق بين الخيل وفارسها والإرث الثقافي للفارس العربي.

يذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تأسست في يوليو 2017 للحفاظ على تاريخ الدرعية، والاحتفاء بمجتمعها وتطوير الموقع التاريخي ليصبح واحدًا من أكبر أماكن التجمع في العالم ومركزًا للثقافة والتراث السعودي.

وتهدف الهيئة التي تمثل مجتمع الدرعية المحلي، للاحتفاء بمجتمعها من خلال سرد قصصهم، وتسليط الضوء على إنجازاتهم الاجتماعية والثقافية والتاريخية، وربط جذور الدولة السعودية بحاضرها ومستقبلها ،فضلًاعن تعزيز حضور الدرعية كواحدة من أبرز الوجهات على مستوى المنطقة، التي توفر فعاليات وأنشطة تاريخية وثقافية ومعرفية، إلى جانب استضافة الفعاليات العالمية.

وتضم الدرعية حاليًا عددًا من المتاحف الخارجية والداخلية التي تنتشر في حي الطريف الأثري المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي. وتعمل الهيئة على ضمان تكامل المعالم الثقافية في الدرعية مع مجموعة من أرقى العلامات الفندقية الرائدة، والمطاعم الفاخرة، وعروض التجزئة رفيعة المستوى.