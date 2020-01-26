الصين تنجح في اختبار علاج جديد لفيروس كورونا

بكين : وكالات

كشفت وسائل إعلامية صينية، أن الصين نجحت في اختبار علاج جديد على 7 مصابين بفيروس كورونا .

وكانت وكالة «شينخوا» قد نقلت عن شيوي ون بو رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها التابع للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قوله إن المركز قد شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في).

وأضاف شيوي أن المركز قد عزل الفيروس، ويقوم حاليا بتحديد سلالته، مضيفاً أنهم يعملون أيضاً على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وكان أخصائيو الأوبئة الصينيون قد حددوا المصدر الأكثر ترجيحا لفيروس «كورونا»، وأوردت وكالة «شينخوا» الرسمية الصينية، اليوم أن الفيروس 2019-nCoV تم العثور عليه في عينات مأخوذة من سوق «هوانان» للمأكولات البحرية، والتي تباع فيها حيوانات برية أيضا.

ووفقا لموقع «RT» أشارت الوكالة إلى أن 22 من أصل 585 عينة مأخوذة من سوق «هوانان» جرى العثور فيها على الحوامض النووية التابعة لفيروس «كورونا» الجديد، وأن الأخصائيين تمكنوا من فرز الفيروس من عينات البيئة، الأمر الذي يدل على أن الحيوانات البرية التي كانت التجارة بها جارية في السوق المذكورة، هي التي كانت مصدرا للفيروس.