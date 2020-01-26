ثقافة جدة تستضيف أمسية عن معجم أعلام النساء

جدة ـ عبد الهادي المالكي

استضاف فرع جمعية الثقافة والفنون بجدة مؤخرا أمسية أدبية لمناقشة كتاب “معجم أعلام النّساء في المملكة العربية السعودية”، لمؤلفته الأديبة غريد الشيخ محمد، حيث أدار النقاش الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور علي عثمان مليباري، وسط حضور جماهيري مميز، تقدمه الدكتور عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام الأسبق، والدكتور عبدالمحسن القحطاني رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة الأسبق، ووليد بافقيه مدير فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، ومحمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة.

وفي مستهل الأمسية ارتجل الدكتور علي عثمان مليباري كلمة أوضح فيها أن المعجم يأتي متزامنًا مع ما تشهده المرأة السعودية من اهتمام متعاظم من قبل القيادة الحكيمة، فاسحًا المجال من ثم لضيفة الأمسية التي طوفت بالحضور في مسيرتها مع الحرف والكتابة والتأليف، مقدمة صورة عامة لمكابداتها في دروب الكتابة، ومخصصة الحديث حول تجربتها في تأليف هذا المعجم، وحرصها على التواصل مع كثير من المبدعات السعوديات ممن وردت أسماؤهن في المعجم،

كما عدّدت العديد من السمات البارزة في شخصية المرأة السعودية التي خرجت بها بعد الفراغ من المعجم ومن أبرز هذه السمات المشتركة العصامية، والقدرة على تجاوز الصعاب، والتصميم والعزيمة، والرغبة في المعرفة، وعدم الركون للقيود، وغير ذلك من السمات الأخرى، واعدة بمواصلة مسيرتها في التوثيق للمرأة السعودية، متى ما وجدت الفرصة لذلك.

بعد ذلك تلقّت المؤلفة بعض أسئلة الجمهور تحت إدارة الدكتور مليباري، وفي ختام الأمسية قام الدكتور عبدالعزيز خوجة ومدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح بتكريم ضيفة الأمسية الكاتبة غريد الشيخ محمد.