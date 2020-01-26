ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية 30 %

جدة – البلاد

شهدت التجارة الإلكترونية في المملكة نموا قياسيا، وتوقعت مجموعة جولي شيك الصينية للتجارة الإلكترونية أن تتجاوز مبيعات منصات التجارة الإلكترونية في المملكة 30% خلال العام الحالي .

وسجلت ” جولي شيك” مبيعات قياسية خلال العام الماضي، وخاصة خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالتزامن مع إطلاقها عدد من العروض ومنها “جمعة جولي” في السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت المنصة خصومات حصرية وصلت إلى 80% خلال عدد من الفعاليات المتنوعة طوال العام الماضي، شملت جميع السلع والمنتجات على المنصة وأبرزها الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والملابس ومنتجات العناية الشخصية والتجميل والإكسسوارات وغيرها من السلع الحصرية.

وهيأت “جولي شيك” نافذة البث التفاعلي المباشر، لتعزيز التحول من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية الأوسع والأسرع نمواً، وسجلت النافذة المعروفة باسم “جولي لايف” تفاعلاً ملحوظاً من التجار والشركات، وسجلت نسب المشاهدة للنافذة ارتفاعاً قياسياً بلغ ملايين المشاهدات للسلع والمنتجات المطروحة، خاصة أنها تتم عبر تجار وشركات بشكل “لايف”.

كما حقق برنامج التجار الجديد نجاحاً مبهراً حيث حققت مبيعات التجار عبر المنصة العلامة الكاملة في بيع السلع والمنتجات في السعودية والمنطقة، ويسجل المستهلكون معدلات إقبال كبيرة، مقارنة بالأسواق الأخرى، نظراً لسهولة التسوق عبر الإنترنت وتنوع المنتجات والمبادرات الحكومية للمعاملات غير النقدية والتي وسعت من شعبية التجارة الإلكترونية، ووصل عدد التجار الخليجيين على منصة جولي شيك أكثر من ألف تاجر خلال أشهر قليلة من فتح المنصة أبوابها للتجار المحليين.

وتعد المملكة واحدة من أكبر 10 دول في نمو التجارة الإلكترونية عالميًا، بنسبة تتجاوز 32% وتداولات تصل إلى أكثر من 80 مليار ريال سنويًا، كما بلغ مستخدمي الإنترنت أكثر من 29 مليون شخص، وزيادة خدمات الإنترنت في المملكة إلى 82%، فيما تسيطر المملكة على 45% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط.