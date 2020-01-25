100 صقار يتنافسون بـ«الأحرار» و«الشياهين» في القصيم

الأسياح – البلاد

ينطلق مهرجان القصيم للصقور في نسخته الرابعة، غداً (الأحد)، بمشاركة أكثر من ١٠٠ صقار، بتنظيم من مجموعة النايفة للصقور، وبمشاركة عدد من المهتمين بالصقور، وذلك في أبرق الأسياح بالمحافظة .

وبين المدير التنفيذي للمهرجان ناصر العجمي، أن مهرجان القصيم للصقور يحظى باهتمام ومتابعة من أمير المنطقة الدكتور فيصل بن مشعل الذي حرص على أهمية دعم هذه الرياضة لنحافظ على وجودها؛ كون مثل هذه المهرجانات توثق رياضتنا العربية الأصيلة في الصقور، مشيراً إلى أن سموه حرص هذا العام على مشاركة كافة محافظات ومراكز المنطقة تطويراً له، ولما يحقق طموح الصقارين في كافة أنحاء المنطقة ومحبى هذه الرياضة. ولفت الانتباه إلى أن التصفيات الأولية شهدت تنافسا بين صقاري كل محافظة من محافظات القصيم لنيل التأهل، حيث يتأهل من كل محافظة ٨ صقور؛ ٤ من فئة الحرار و٤ من الشياهين.

كما أن المهرجان سيشهد إقامة عدة من المسابقات كمسابقة المصورين ومسابقة أفضل هدد لفئتي الأحرار والشياهين.