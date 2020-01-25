الدولية

فيروس كورونا.. الرئيس الصيني: البلد يواجه وضعاً خطيراً

صحيفة البلادaccess_time30 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      25 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

بكين : وكالات

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن فيروس كورونا ينتشر بشكل سريع، وإن البلد يواجه وضعا خطيرا، وذلك في اجتماع عقده لمكتبه السياسي بشأن تدابير مكافحة انتشار فيروس “كورونا” في البلاد.

وأوضحت وسائل إعلام صينية أنه سيتم تركيز الموارد والمتخصصين في مستشفيات محددة لعلاج الحالات الشديدة مع عدم تأجيل العلاج بسبب التكلفة، كما سيتم ضمان توفير الإمدادات لإقليم هوبي وعاصمته ووهان.

وكانت السلطات الصحية في الصين أعلنت اليوم تسجيل 1287 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، بينها 237 إصابة في حالة حرجة.

صحيفة البلاد

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