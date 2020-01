شاهد.. أسماك قرش تمشي!

البلاد : متابعات

توصل علماء إلى اكتشاف لا يصدق في أعماق المحيط الأطلسي، حيث وجدوا أربعة أنواع جديدة من أسماك القرش “قادرة على المشي” .

ويعود تطور سمك القرش إلى 400 مليون سنة وتنتمي الأنواع المكتشفة إلى سلالة “Hemiscyllium”،حسب مجلة “مارين اند فريش ووتر”

ويوجد تسعة أنواع من هذه السلالة تعيش في المياه بين جزر الأرخبيل الأندونيسية وشمال أستراليا.

New species of 'walking sharks' have been found but don't worry, they're adorable pic.twitter.com/INpMJXmkDf

— The Sun (@TheSun) January 23, 2020