شاهد.. أسماك قرش تمشي!

البلاد : متابعات

توصل علماء إلى اكتشاف لا يصدق في أعماق المحيط الأطلسي، حيث وجدوا أربعة أنواع جديدة من أسماك القرش “قادرة على المشي” .

ويعود تطور سمك القرش إلى 400 مليون سنة وتنتمي الأنواع المكتشفة إلى سلالة “Hemiscyllium”،حسب مجلة “مارين اند فريش ووتر”

ويوجد تسعة أنواع من هذه السلالة تعيش في المياه بين جزر الأرخبيل الأندونيسية وشمال أستراليا.

New species of 'walking sharks' have been found but don't worry, they're adorable pic.twitter.com/INpMJXmkDf — The Sun (@TheSun) January 23, 2020

وهذه الحيوانات غير مخيفة كما تبدو فهي تجوب قاع البحار بحثا عن وجبتها المفضلة: القشريات والرخويات، وهذا النوع يتحرك كأسماك القرش العادية لكنه يستخدم زعانفه الجانبية كأقدام للسير في المياه الضحلة.

وأشارت الباحثة بجامعة كوينزلاند الأسترالية والمؤلفة المشاركة في الدراسة، كريستين دودجون، ” إلى أن طول السمكة أقل من متر في المتوسط ولا تشكل هذه الأنواع القادرة على المشي أي خطر على الإنسان”.

وأضافت: “بينما تمنحهم القدرة على تحمل بيئة ذات تركيز أكسجين منخفض والمشي على الزعانف ميزة متفوقة على فرائسهم من القشريات الصغيرة والرخويات”.