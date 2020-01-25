رئيس الاتصالات بفيسبوك: هاتف جيف بيزوس لم يُخترق

البلاد : متابعات

أكد رئيس الاتصالات في شركة فيسبوك المالكة لتطبيق “واتساب”، نيك كليغ، استحالة اختراق هاتف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس ، عبر التطبيق.

وقال “كليغ” إن الشركة واثقة تماماً من أن الاختراق المزعوم لهاتف جيف بيزوس لم يحدث عبر “واتساب”، مشيراً خلال حديث على إذاعة (بي بي سي) إلى أن التطبيق لديه تشفير شامل لا يمكن اختراقه.

وأشار إلى أنه ليس لديه أي فكرة عما حدث لهاتف بيزوس وما يحتويه، مبيناً أنه إذا كان هناك أي قرصنة لهاتف بيزوس فربما تكون حدثت على نظام تشغيل الهاتف وليس تطبيق واتساب.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير قد علّق على المزاعم والاتهامات الموجهة للمملكة بالوقوف وراء عملية اختراق هاتف مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، بأن هذا هراء كلّي، وقال إن القصة استندت إلى ادعاءات كاذبة وغير مبرهنة ويحاولون إيجاد قصة من واقع الخيال .