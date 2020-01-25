تدابير احترازية من فيروس كورونا في مطارات المملكة

جدة : البلاد

اتخذت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة اجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات المملكة .

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم (السبت) ، ان التدابير التي اتخذتها تشمل الرحلات المباشرة وغير المباشرة بهدف التأكد من خلو المسافرين من الفيروس التاجي “كورونا” المستجد في جنوب الصين ، مشيرة إلى أن تلك التدابير قد جاءت منذ أن تم الإعلان عن ظهور الفيروس .

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً للمطارات والناقلات الجوية المشغلة بالمملكة يشدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وأخذ الاحتياطات الصحية اللازمة خصوصاً للمسافرين القادمين من الدول التي تم الاشتباه بتواجد الفيروس فيها