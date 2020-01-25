اللحوم والأسماك المملحة .. يرقات خفية تتحول إلى طفيليات داخل جسمك!

اللحوم المملحة وخطرها يقلق عدد كبير من الشعوب خاصة العربية ممن لديهم مناسبات خاصة لتناولها.

الخطر يطال كذلك اللحوم غير مكتملة الطهي، وفق ما كشفت وكالة سبوتنيك نقلا عن إيلينا تشيرنيشيفا، طبيبة في علم الأمراض والطفيليات.

وتحدثت الطبيبة عن الخطر الكبير الذي يشكله تناول اللحوم والأسماك النيئة.

ولفتت تشيرنيشيفا، خلال حوارها مع راديو “سبوتنيك”، إلى أنه لا ينبغي تناول لحوم نيئة قبل تعرضها للحرارة الكافية.

وذلك بسبب ما تحويه من يرقات يمكنها التطور والتحول إلى ديدان طفيلية داجل الجسم البشري.

وأشارت الطبيبة إلى أن لحوم الحيوانات البرية تعد هي الأخطر، كما أن تناول الأسماك المملحة تشكل خطرًا كبيرًا أيضًا.

وذلك بسبب عدم علم مصدر إعدادها، حيث يتناول سكان سيبريا في أغلب الأحيان الأسماك النيئة التي يعملون على تجميدها، وهو ما يعرضهم لأخطار صحية كبيرة، علاوة على ذلك فإن الدهون المختلطة باللحوم النيئة ليست صحية بالمرة.