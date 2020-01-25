«الترفيه» تطلق باقة الحجز للمجموعات بـ«ونتر وندرلاند»

الرياض – البلاد

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن طرح باقة جديدة مخصصة للمجموعات لحجز منطقة “ونتر وندرلاند” ضمن “شتاء الرياض”، وذلك تحت مسمى “باقة خاصة للمجموعات “. وقالت الهيئة: إن الباقة الأساسية في مدينة الألعاب الترفيهية مقدمة لـ 100 شخص، وتشمل الألعاب، وتحديات المهارة، ومختارات من المطاعم والمقاهي، بأسعار محددة تبدأ من 375 ألف ريال.

وكانت الهيئة العامة للترفيه، أعلنت السبت الماضي عن تمديد عروض منطقة “ونتروندرلاند” حتى الأربعاء 18 من مارس القادم؛ وذلك حتى يتمكن زوار المنطقة من قضاء المزيد من الأوقات الممتعة خلال “شتاء الرياض”.

فيما وشهدت المناطق الخمس في فعاليات “شتاء الرياض”: ونتر وندرلاند، البوليفارد، المربع، السفاري، والثمامة، خلال الفترة الماضية إقبالا غفيرا من قبل معظم الزوار، الذين جاءوا من مختلف مناطق المملكة لمشاهدة الحراك الترفيهي الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، وقضاء مزيد من الأوقات الممتعة، في أجواء من الفرح والاستمتاع. وعبر العديد من الحضور عن سعادتهم البالغة بما تتضمنه الفعاليات من تنوع في البرامج والأنشطة، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.