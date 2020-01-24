ماء الباذنجان يقلل مستوى الكوليسترول والسكر في الدم

يعتبر ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم من المخاطر التي قد تؤدي إلى انهاء حياة الكثيرين فهو يعد القاتل الصامت.
ومن أبرز أسباب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم هو نمط الحياة غير الصحي بتناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون وعدم ممارسة أى نشاط بدني.
كما أشارت دراسات حديثة إلى أن التوتر والضغط النفسي يعتبران من العوامل المعززة لحدوث هذه المشكلة.
وعادة ما يتم خفض مستوى الدهون في الدم بالاعتماد على الأدوية الطبية علما أنه يمكن الاستعانة ببعض المكونات الطبيعية مثل الثوم والكينوا والشوفان والأرضي الشوكي والجزر والأفكادو والزنجبيل والاجاص والكرفس والتفاح.
ومن المفيد أيضا الاعتماد على بعض الوصفات ومنها وصفة ماء الباذنجان وعصير الليمون، ويحتاج تحضيرها إلى قشري حبتي باذنجان وعصير حبة ليمون وكوبي ماء.
يغسل قشر الباذنجان جيدا ويوضع مع عصير الليمون والماء في وعاء ويترك لمدة لا تقل عن 24 ساعة، وبعد ذلك يمكن تصفية الماء وشرب القليل منه بين الحين والآخر على امتداد النهار.
فهذا يساعد على إدرار البول وعلى منع ارتفاع مستوى السكر في الدم كما يخلص الجسم من السموم.
ولهذا ينصح باتباع هذه الطريقة يوميا لمدة أسبوع ثم مرة شهريا مع مراعاة الشروط الصحية التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم.