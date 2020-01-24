درجة حرارة هاتفك لن ترتفع .. مادة مبتكرة تجعل الجهاز يفرز العرق لتبريد نفسه!

درجة حرارة الهاتف المحمول تسبب مشكلة لدى مستخدميه ممن يستخدمونه بكثرة خاصة في بعض الطرازات.

وغي هذا الإطار عكف علماء صينيون على صناعة مادة تساعد “المحمول” على تنظيم درجة حرارته عن طريق “إفراز العرق”.

وتستهدف المادة ان يبرّد الجهاز نفسه، بحسب ما ذكرته صحيفة “سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وطور فريق من جامعة شنجهاي في الصين، بقيادة جياو تونج، مادة معدنية “طلاء” لتغطية الأجهزة الإلكترونية وحفظها في حال ارتفعت حرارتها.

أي تنظيم وإدارة حرارة الهواتف الذكية كما يفعل الجسم البشري عندما ترتفع حرارته.

ويبلغ سمك تلك المادة المعدنية القابلة للتعرق، 3 أضعاف سمك شعرة الإنسان، والتي بمقدورها إطلاق الماء عندما ترتفع حرارة الجهاز.

ثم يتحول هذا الماء إلى غاز ويتبخر، آخذا معه الحرارة الزائدة، الأمر الذي يخفّض من حرارة الجهاز.

وبحسب العلماء المبتكرين للمادة المعدينة، فإن الابتكار مكلف للتصنيع على نطاق تجاري في الوقت الحالي، ولكنهم يبشرون بالتطبيق المستقبلي غير المكلف له، وذلك في إمكانيه لتطبيقه على جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الأجهزة المحمولة مثل الأجهزة اللوحية والهواتف.