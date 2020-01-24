الجبير: النظام الإيراني لا يلتزم بما يقول وعليه تغيير سلوكه

البلاد : متابعات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير: “إن النظام الإيراني لا يلتزم بما يقول وعليه أن يغير سلوكه”.

وأضاف، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن العقوبات المفروضة على إيران نتيجة أفعالها العدائية في المنطقة.

وأشار إلى أن المملكة لم تطلق رصاصة واحدة صوب إيران، ولم تمول الجماعات الإرهابية كما يفعلون.

وأوضح الجبير أن الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة.. وتساءل “كيف لنا التفاوض مع طهران؟

وقال إن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا لكن النظام اختطف الدولة

وأكد أن السعودية تسعى إلى تعزيز تواصلها مع الاتحاد الأوروبي

مشيرا إلى أن هناك تنسيقا سياسيا واقتصاديا بين المملكة ودول الاتحاد.

وشدد الجبير على ضرورة العمل المشترك من أجل حل الأزمات في مختلف أنحاء العالم.