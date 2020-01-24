الأخيره

الإطاحة بتشكيل عصابي لسرقة المركبات وتفكيكها بالرياض

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      24 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها ، بداخل أحد الأحواش بحي الفيصلية جنوب العاصمة الرياض ، لإعادة بيع أجزاءها ، وعثر في الموقع على (36) مركبة تم تفكيك أجزائها وتحريف وطمس أرقام هياكل بعضها ، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

صحيفة البلاد

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