طبيبك معرض لخطر الخلل العقلي .. دراسة أسترالية تكشف السبب

غالبية الدراسات العلمية عن المريض لكن تلك الدراسة الأسترالية، كانت عن الطبيب وساعات عمل طبيبك وتأثيرها على صحته النفسية.

الدراسة تحذر، بحسب سبوتنيك، من أن ساعات العمل المضنية لشباب الأطباء تسهم في مضاعفة مخاطر إصابتهم بمشاكل صحية وعقلية، بل والانتحار.

ووفقا للتقرير فإن الدراسة أجراها الباحثون في “معهد سيدنى للعلوم الطبية”، ونشرتها مجلة “بي إم جي” الطبية.

وكشفت وجود صلة بين ساعات العمل الطويلة والصحة العقلية بين شباب الأطباء،.

وهو ما يبرز الحاجة إلى إجراء تحسينات في مكان العمل للمساعدة في حماية صحة الطبيب .

وحلل الباحثون، نتائج مسح تضمنت استبيانات شارك بها أكثر من 12 ألف طبيب أسترالي شاب في مختلف التخصصات.

وتوصلوا إلى أن عمل طبيبك الشاب لأكثر من 55 ساعة كل أسبوع، تضاعفت فرصته في الوقوع فريسة للاكتئاب؛ وقد يقدم على الانتحار.

وذلك مقارنة بمن يعمل ساعات أقل بين 40-44 ساعة في الأسبوع.

وهو بغض النظر عن العمر والجنس ومستوى التدريب والموقع والحالة الاجتماعية.