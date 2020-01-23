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تامر عاشور يشدو لجمهور جدة

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      23 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – خالد بن مرضاح

يُحيي الفنان المصري تامر عاشور، حفله في مدينة جدة يوم غد الجمعة، وتأتي الحفلة بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وقال عاشور عبر صفحته على إنستجرام: “مستنيكم في جدة في أقوى حفلة إن شاء الله”، ما أثار إعجاب جمهوره عبر السوشيال ميديا وتفاعلهم، حيث نفذت ٧٠ ٪ من تذاكر الحفل في اليوم الأول.

ويجهز تامر مجموعة من الأغنيات للحفل خاصة من ألبومه الأخير “أيام”، كما تعد الشركة المنظمة بليلة مميزة تليق بجمهور الفنان المحبوب.

يذكر أن الحفل هو الثاني لتامر عاشور في المملكة بعد حفله الغنائي الكبير الذي أحياه ضمن موسم الرياض وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

صحيفة البلاد

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