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الجبير يشارك في ندوة بعنوان “الشرق الأوسط غير المستقر”

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      23 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

دافوس : واس

‏‎‏‎شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، في جلسة حوارية بعنوان ” الشرق الأوسط غير المستقر”، وذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في مدينة دافوس السويسرية بحضور كل من : نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية العراقي، وجانين بلاشيرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

‏‎واستعرض معاليه خلال الجلسة دور المملكة وجهودها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وأبرز مستجدات قضايا المنطقة.

بعد ذلك اجاب معاليه عن أسئلة واستفسار الحضور.

صحيفة البلاد

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