مهرجان جدة للجميع بانوراما لإسعاد سكان العروس

جدة – فوزية الشهري

مع إطلالة كل صباح جديد، تسطع فعاليات مهرجان جدة للجميع مستهدفة سكان عروس البحر الأحمر وزوارها في الأحياء والحارات الشعبية، بحزمة من الفعاليات المتنوعة، واتساقا مع ذلك أوضح ماهر الجهني المدير العام لمجموعة “ون استور” والمنظم لمهرجان جدة للجميع ان الهدف من إقامة المهرجان هو الحرص علي المناطق التي تحتاج الى ترفيه ،حيث وقع الاختيار علي منطقة الحمدانية بسبب تميزها بعدد سكانه الذين تجاوزوا الـ 400الف نسمة، ولعدم وجود مول تجاري بالحي ، لافتا “إلى اطلاق فعاليات لإسعاد سكان الحي والأحياء المجاورة.

وبين الجهني اننا نتطلع مع بداية دوام المدارس لاستقطاب الطلاب والأهالي بعمل زيارات للمدارس (الأهلية والحكومية ) وتوزيع البرشورات علي المنازل وتكثيف الإعلانات لتنشيط الحي وإعطائه الفرصة للمشاركة في النشاط الترفيهي والتسويقي.

وأضاف الجهني بأن المهرجان دعم رواد الاعمال وتجار وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهالي الحي وضرب اقرب مثال لذلك لافتا إلى أنه تم توظيف سعوديات، وأن منطقة المطاعم تستقطب طباخين سعوديين ومنحهم الفرصة لابراز مواهبهم في الميدان للتميز والنجاح. وفي منطقة المسرح تم استقطاب شباب سعوديين من أهالي الحي ليقدموا فقرات المسرح للأطفال والكبار.

واستهدفنا ابراز مشاهير السوشل ميديا من ضمن فقرات المسرح واعداد مسابقات خاصة بهم. ونوه الجهني بأن الأسبوع الأول كان لفرقة “اوانا” ومجموعة من المشاهير علي المسرح، والاسبوع الثاني سيتم استقطاب فرقة شعبية مكونه من 25 فردا من المنطقة الشمالية (منطقة العلاء، واملج ،والوجه ) لتقديم فن اهل المدينة والبحري (كالمزمار، والسمسمية) وعمل مسيرة ما بين الألعاب والمسرح. لافتا إلى انه في كل أسبوع سوف تكون هناك فكرة جديدة وشكل جديد لتميز المهرجان، والذي يستمر لمدة شهرين قابلة للتجديد.

يذكر أن المهرجان يتضمن تقديم العديد من الهدايا ومفاجأة بين فترة واخرى لاستقطاب اكبر عدد من الجمهور.