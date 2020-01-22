حقيقة إصابة الفنانة يسرا بسرطان الدم

القاهرة : نرمين عباس

أكدت النجمة المصرية يسرا أن تصريحاتها فى برنامج “الدنيا علمتني”

حول إصابتها بمرض سرطان الدم “اللوكيميا” فهمت بالخطأ

وأشارت إلى أن الواقعة التي تحدثت عنها جرت منذ 15 عاما، وتم الاشتباه في إصابتها بمرض اللوكيميا

وظلت تعاني ثلاثة شهور كاملة، حتى أثبتت التحاليل والفحوصات أن الاشتباه “غير حقيقي”

وأضافت إنها تقوم بعمل تحاليل وفحص طبي شامل سنويًا، للاطمئنان على صحتها

ومنذ 15 عاما قال لها الأطباء إنهم يشكون في إصابتها بسرطان واستمر الأمر 3 أشهر حتى تم التأكد من عدم إصابتها بهذا المرض

وناشدت الفنانة المصرية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي

بتحري الدقة في نشر الأخبار التي تعني بالحياة الخاصة للفنانين، سواء في مرض أو وفاة

كما وجهت الشكر لكل معجبيها على ما أبدوه من دعم ومحبة لها