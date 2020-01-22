تعرف على فوائد زبدة الفول السوداني لأطفالك

زبدة الفول السوداني .. الحلوى الشهيرة المحببة للأطفال خاصة لعملها سندويتشات صباحا في الدراسة،يعتقد البعض أن زبدة الفول السودانى مجرد مادة حلوة ومضرة بالصحة واللياقة البدنية.

إلا أنه وفقا للدراسات الطبية الحديثة فهذه المعلومات خاطئة بالكامل ، لأن زبدة الفول السودانى تعود بمنافع كثيرة على جسم الإنسان، وتناول جرعة واحدة من زبدة الفول السودانى في اليوم، كافية لإمداد الجسم باحتياجه من النياسين (فيتامين ب 3) والطاقة.

ويشار الى ان فزبدة الفول السودانى تحتوى على “فيتامين ب 6” ، والبوتاسيوم والماغنسيوم والزنك والفسفور، وهذه المواد تقوى العظام وخلايا الجسم.

وزبدة الفول السودانى كما هو معروف من المعروف مشبعة بالدهون، لكن تناولها قد يعين على خسارة كيلوغرامات من الوزن الزائد، حسب باحثين، والسبب هو أنها تبقي الإنسان في حالة من الشبع وتصرفه عن تناول المزيد من الطعام.

لكن الإكثار من زبدة الفول السوداني قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال عرقلة حركة الدم فى الأوعية الدموية، وهذا الاضطراب من شأنه أن يحدث أمراضا على مستوى القلب، وينصح الخبراء بتناول زبدة الفول السوداني إلى جانب قطعة من الخبز، أو إضافتها إلى عصير من الحليب والموز والشوفان.

يذكر أن كشف فى وقت سابق أن هناك عده حالات يمكن أن يؤدى تناول زبدة الفول السودانى فى زيادة الوزن ، حيث أن الذى يستهلك سعرات حرارية أكثر من حرقه ، فقد يزداد وزنه، ويحتوى (2 ملعقة كبيرة) من زبدة الفول السوداني على 190 سعرة حرارية و 16 جرام من الدهون ، وهو ما يمثل 21 ٪ من القيمة اليومية الموصى بها للشخص من الدهون.

على الرغم من أن زبدة الفول السودانى تحتوي على مستويات عالية من السعرات الحرارية والدهون، لكنها تحتوى على مستويات منخفضة من الدهون المشبعة وكميات كبيرة من الدهون الجيدة التى تعد صحية للجسمم، ومع هذا قد لا تشجع على زيادة الوزن على المدى الطويل عند تناولها كجزء من نظام غذائى متوازن.