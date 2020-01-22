انطلاق مهرجان ربيع الباحة

الباحة ـ البلاد

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أمس, حفل افتتاح مهرجان ربيع الباحة 41 الذي نظمته أمانة منطقة الباحة، وذلك بمقر الساحة الشعبية الجديدة في محافظة المخواة.

وخلال الحفل أعلن الأمير حسام بن سعود افتتاح فعاليات مهرجان الباحة الربيعي 41 ، معرباً عن سعادته بوجوده لإطلاق فعاليات ربيع تهامة ذات الجمال والسخاء ‏تهامة الإنسان المعطاء.

وبين سموه أن البرامج والفعاليات التي سيشهدها موسم الربيع هي من أجل قاصدي ‏مشاتي تهامة بعد أن أكملت أمانة الباحة والبلديات جميع الاستعدادات وبذلت ‏اللجان جهودها ‏في إعداد البرامج المتنوعة، متطلعاً سموه إلى ‏أن تكون تلك البرامج ملبية‏ للمتطلبات والتطلعات كافة، ومتمنياً لكل مرتادي مشاتي تهامة قضاء أوقات سعيدة.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور فيلما وثائقيا استعرض جهود الجنود البواسل في الدفاع عن الوطن، كما تضمن الفيلم ما تتميز به المنطقة من تراث وعدد من المنجزات التنموية التي شهدتها المنطقة مؤخراً ، كما شاهد الجميع لوحات فنية عن الألعاب القديمة التي تشتهر بها المنطقة. عقب ذلك شاهد سمو أمير منطقة الباحة والحضور أوبريتا غنائيا تضمن العديد من اللوحات الفنية بمشاركة فرق الباحة للفنون الشعبية تحدثت عما تشهده المملكة من تطور وما تشهده منطقة الباحة من تنمية شاملة، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء الحفل.