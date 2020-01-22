الأمير خالد الفيصل يفتتح مدينة السيارات بمكة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أمس مشروع مدينة السيارات في العكيشية جنوب العاصمة المقدسة التي تقع على مساحة تتجاوز 4.5 مليون متر مربع، وتضم ورشا ومعارض وعدداً من الخدمات المتنوعة الأخرى. واستمع سموه إلى شرح عن مدينة السيارات التي تحوي جميع الأنشطة المتعلقة بالمركبات، منها منطقة الوكالات، منطقة المعارض الجديدة والمستعملة، منطقة الورش، منطقة مراكز الصيانة، منطقة الحراج، منطقة شركات النقل، منطقة شركات التأجير، منطقة محلات زينة السيارات، منطقة محلات قطع الغيار، منطقة التشليح، منطقة القرية العمالية، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى مثل مركز الشرطة، البنوك ، المستوصفات ،المطاعم، المساجد، الحدائق.

وتحتوي المنطقة الأولى (المعارض) على وكالات السيارات وعلى معارض وصالات عرض للسيارات المستعملة والجديدة وحراج السيارات, كما تحتوي على منطقة تجارية للخدمات وشركات تأجير السيارات ومحطات الوقود، وتقع المنطقة على مساحة 522 ألف م2، وتشمل 300 معرض و30 معرضاً للتوكيل و65 محلاً تجارياً ومسجدين ومحطتين، فيما تنقسم المنطقة الثانية (الورش) إلى خمسة مراحل، أربعة منها تحتوي على مراكز الصيانة لوكلاء السيارات وعلى مراكز الصيانة الكبرى والورش كما تحتوي المرحلة الخامسة على منطقة تجارية لمحلات قطع الغيار والخدمات، وتقع المنطقة على مساحة 800 ألف م2، تتضمن 1800 ورشة، 1531 محلاً تجارياً، 3 محطات، 86 مركزًا للصيانة، 5 مساجد، مركزًا للدفاع المدني والشرطة، ومقرا لإصدار تراخيص البلدية.

وتحوي المنطقة الثالثة بمدينة السيارات (التشليح – المعدات الثقيلة – النقليات – المستودعات)، وتحتوي على محلات قطع غيار المستعمل (التشليح ) وبيع المعدات الثقيلة و شركات نقل السيارات إضافة إلى الفحص الدوري ومدرسة تعليم قيادة السيارات و العديد من الخدمات العامة، وتقع على مساحة تقدر بـ 900 ألف م2، تشمل 64 معرضًا للمعدات الثقيلة، 82 معرضًا لقطع الغيار المستعملة، 80 مستودعًا، 4 مباني خدمية، 3 مساجد، محطة، مدرسة تعليم القيادة، مبنى الفحص الدوري، فيما تتكون المنطقة الرابعة (القرية العمالية) الواقعة على مساحة 400 ألف م2 من عدة مجمعات سكنية للعمالة مصممة بمعايير حضارية ويحتوي كل مجمع على عدد عمائر سكنية ومنطقة ترفيهية ومطعم ومصلى وروعي في تصميم القرية جوانب الأمن والسلامة كافة لضمان بيئة عيش آمنة وسليمة ، كما تتضمن القرية جميع الخدمات المتعلقة بها من مستوصف مطاعم وغيرها، وتحتوي على 56 مبنى سكنياً ،و أكثر من 210 آلاف ساكن، و7 مبانٍ خدمية.