أول امرأة رئيسة في اليونان

البلاد : متابعات

انتخبت اليونان اليوم الأربعاء القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة للجمهورية بغالبية كبرى لتصبح أول امرأة في تاريخ اليونان تصل الى هذا المنصب الذي يعتبر فخريا بشكل عام.

وصوتت غالبية 261 نائبا في البرلمان من أصل 300 لصالح انتخاب ساكيلاروبولو التي كانت تشغل منصب رئيسة مجلس الدولة والمدافعة بشدة عن قضايا البيئة بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وبُعيد انتخابها أعلنت ساكيلاروبولو التي ستؤدي اليمين في 13 مارس أنها “تتطلّع إلى مجتمع يحترم الحقوق التي يكفلها الدستور، والميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وفي أول تصريح إعلامي لها أعربت عن استعدادها للعمل من أجل “إرساء مناخ من الأمن والعدالة في المجتمع”.

وتطرّقت الرئيسة المنتخبة إلى “تحديات القرن الحادي والعشرين” بدءا بـ “الأزمة الاقتصادية والتغيّر المناخي إلى الهجرات السكانية والأزمة الإنسانية” التي تتطلّب “تعاونا دوليا”.

وستخلف ساكيلاروبولو في منصب الرئاسة المحافظ بروكوبيس بافلوبولوس الذي تنتهي ولايته في 13 آذار/مارس 2020.