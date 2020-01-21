واجهة عسير البحرية تستقطب مليون زائر

بها – سهام العناني

استقطبت واجهة عسير البحرية بالحريضة منذ افتتاحها مع مطلع العام الجاري أكثر من مليون زائر. وأوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي بأن واجهة عسير البحرية قد حظيت باهتمام كبير ورعاية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، ووزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي نظراً لأهمية هذا المشروع الذي يعد احد اضخم المشروعات التنموية والسياحية بالمنطقة. وتابع بأن امانة منطقة عسير سخرت كافة الإمكانات للواجهة البحرية التي تعد نقلة نوعيةً في المنطقة لتضيف بذلك معلما سياحياً جديدا، لافتا إلى أنه قد تم دعم الواجهة بنحو 210 من القوى البشرية مدعمين بأكثر من 30 آلية وذلك لضبط جودة الخدمات المقدمة للزوار.

وأردف الحميدي بأن الواجهة قد ساهمت في حدوث رواج اقتصادي وسياحي وترفيهي ضخم بالتزامن مع الفعاليات التي قدمتها هيئة الترفية و هيئة الرياضة . حيث حرصت على المشاركة بالعديد من الفعاليات التي اضافت لوناً من المرح والسعادة للزوار. فيما شاركت عدد من الجهات الحكومية الأخرى مثل حرس الحدود، ووزارة الصحة والهلال الأحمر، والدفاع المدني، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكافحة المخدرات بعدد من الفعاليات.