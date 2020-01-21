هندوراس تصنف رسميا حزب الله اللبناني “منظمة إرهابية”

عواصم- وكالات

أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هرنانديز، على صفحته في ” تويتر” عن تصنيف بلاده حزب الله رسميا كمنظمة إرهابية” مضيفا في تغريدته :””بالتزامن مع المؤتمر الوزاري الثالث لمناهضة الإرهاب في نصف الكرة الغربي، سيعين مجلس الدفاع والأمن الوطني في هندوراس حزب الله منظمة إرهابية كجزء من سياستنا الأمنية المعبر عنها في أعمال محددة في كل من حكومتي”.

وأكد نائب وزير الأمن في هندوراس أمس أن حكومة بلاده أعلنت رسميا تصنيفها لميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بأنها منظمة إرهابية.

وتنضم هندوراس بذلك إلى عدد من الدول التي أعلنت تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وعلى رأسها بريطانيا، أمريكا، كندا، الارجنتين، استراليا، فرنسا، هولندا، ألمانيا، برجواي، البحرين، الجامعة العربية.

يذكر أن وزارة الخزانة البريطانية قد صنفت،الجمعة الماضية جماعة حزب الله بجميع أجنحتها جماعة إرهابية، بناء على قواعد مكافحة الإرهاب، وقررت تجميد أرصدتها.

وقال متحدث باسم الوزارة: “بعد المراجعة السنوية للتصنيف الموجود حاليا للجناح العسكري لحزب الله، اتخذ قرار بإدراج الجماعة برمتها منظمة إرهابية. وهذا يتماشى مع تصنيف وزارة الداخلية للجماعة في عام 2019. والتصنيف الموجود حاليا للجناح العسكري للحزب هو تصنيف مطبق على نطاق الاتحاد الأوروبي”.

وكان أليخاندرو غياماتي رئيس غواتيمالا أعلن اعتزامه تصنيف ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران منظمة إرهابية.