برشلونة يمنح لاعبه الضوء الأخضر للرحيل

قد يغادر اللاعب بالفعل برشلونة هذا الشتاء..

قالت تقارير إعلامية إن إدارة برشلونة وافقت على رحيل متوسط الميدان الكرواتي، إيفان راكيتيتش، في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

بحسب إفادة من شبكة “سكاي سبورتس” فإن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يقضي أيامه الأخيرة في النادي الكاتالوني.

بينما تقدمت إدراة يوفنتوس الإيطالي بعرض تبادلي إلى برشلونة، يقضي بالحصول على راكيتيتش مقابل ترك فريدريكو بيرناردسكي.

ويعتبر برنارديسكي (25 عامًا) أحد أقوى المواهب في ساحة الكالتشيو حاليًا، وينشط بمركز الجناح الأيمن وهو لاعب دولي في المنتخب الإيطالي.

وزعمت يومية “سبورت” الإسبانية والمقربة من دوائر برشلونة، أن راكيتيتش لا يناسب فلسفة المدرب الجديد كيكي سيتيين.

وسيقوم كيكي بالاعتماد على آرثر ميلو ودي يونغ وبوسكيتس في تشكيلة الوسط، بينما سيعتمد في المقام الثاني على الناشيء ريكي بويغ وأرتورو فيدال كبدلاء.

وهو ما لا يترك مجالًا للاعب الكرواتي الذي خاض نهائي كأس العالم 2018 رفقة منتخب بلاده، بينما وقّع على مشاركته الـ 300 بالليغا الأحد الماضي أمام غرناطة.

ينتهي عقد راكيتيتش مع برشلونة بإنقضاء الموسم الحالي مع وجود بند جزائي بواقع 150 مليون يورو.