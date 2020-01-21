الشباب⁩ يخالص السهلاوي 

الرياض : هاني البشر

أعلن نادي الشباب عن توقيع مخالصة مالية مع مهاجمة محمد السهلاوي وذلك بعد تنازله عن كافةمستحقاته المالية.

وكتب السهلاوي في تغريدة ”شكراً جماهير نادي الشباب وزملائي اللاعبين.. شكراً لإدارة نادي الشبابلموافقتهم على طلبي بإجراء المخالصة بعد تنازلي عن جميع مستحقاتي المتبقية في العقد.. لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي المقبلة“.

وترغب إدارة التعاون في ضم محمد السهلاوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًّا لتعويض غياب ليندر تاوامبا المصاب.

يذكر أن محمد السهلاوي 33 عاما، انضم للشباب في يوليو الماضي .