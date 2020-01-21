الرياضة

الشباب⁩ يخالص السهلاوي 

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      21 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : هاني البشر

أعلن نادي الشباب عن توقيع مخالصة مالية مع مهاجمة محمد السهلاوي وذلك بعد تنازله عن كافةمستحقاته المالية.

وكتب السهلاوي في تغريدة ”شكراً جماهير نادي الشباب وزملائي اللاعبين.. شكراً لإدارة نادي الشبابلموافقتهم على طلبي بإجراء المخالصة بعد تنازلي عن جميع مستحقاتي المتبقية في العقد.. لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي المقبلة“.

وترغب إدارة التعاون في ضم محمد السهلاوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًّا لتعويض غياب ليندر تاوامبا المصاب.

يذكر أن محمد السهلاوي 33 عاما، انضم للشباب في يوليو الماضي .

صحيفة البلاد

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