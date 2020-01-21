التصلب المتعدد .. بشرى لأصحاب المرض من أجل الوقوف والمشي

التصلب المتعدد ربما لا يعرفه البعض لكنه مرض يمنع المصاب به من الوقوف أو المشي للأسف.

وفي تقرير علمي استعرضت وكالة سبوتنيك، ما طوّره العلماء من سراويل آلية لمساعدة آلاف المصابين بمرض التصلب المتعدد على الوقوف والمشي.

وتساعد التكنولوجيا الجديدة في جهاز “ريكس” المرضى على تعلم المشي مرة أخرى.

الجهاز يساعد المرضى

والجهاز عبارة عن هيكل من البلاستيك والمعدن، ويثبت في القدمين والساقين والجزء السفلي من الجسم، ويحيط بالمرضى ويدعمهم.

وهو مزود بمعدات إلكترونية ومحركات في الداخل، لتوفير الجهد للوقوف والمشي، وفقا لوكالة “سبوتنك” نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويأتي مرض التصلب المتعدد عندما تؤثر الحالة العصبية طويلة المدى على المخ والحبل الشوكي، ما يسبب مجموعة من الأعراض بما فيها مشكلات الحركة والتوازن، وفي نهاية المطاف، يعتمد بعض المرضى على الكرسي المتحرك.

ويمكن أيضا استخدام هذه التقنية الجديدة من ذوي الأرجل الضعيفة أو المشلولة، بسبب السكتات الدماغية، وإصابات النخاع الشوكي.