التكنولوجيا

التصلب المتعدد .. بشرى لأصحاب المرض من أجل الوقوف والمشي

ahmed saeedaccess_time26 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      21 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

التصلب المتعدد ربما لا يعرفه البعض لكنه مرض يمنع المصاب به من الوقوف أو المشي للأسف.

وفي تقرير علمي استعرضت وكالة سبوتنيك، ما طوّره العلماء من سراويل آلية لمساعدة آلاف المصابين بمرض التصلب المتعدد على الوقوف والمشي.

وتساعد التكنولوجيا الجديدة في جهاز “ريكس”  المرضى على تعلم المشي مرة أخرى.

الجهاز يساعد المرضى

والجهاز عبارة عن هيكل من البلاستيك والمعدن، ويثبت في القدمين والساقين والجزء السفلي من الجسم، ويحيط بالمرضى ويدعمهم.

وهو مزود بمعدات إلكترونية ومحركات في الداخل، لتوفير الجهد للوقوف والمشي، وفقا لوكالة “سبوتنك” نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

ويأتي مرض التصلب المتعدد عندما تؤثر الحالة العصبية طويلة المدى على المخ والحبل الشوكي، ما يسبب مجموعة من الأعراض بما فيها مشكلات الحركة والتوازن، وفي نهاية المطاف، يعتمد بعض المرضى على الكرسي المتحرك.

ويمكن أيضا استخدام هذه التقنية الجديدة من ذوي الأرجل الضعيفة أو المشلولة، بسبب السكتات الدماغية، وإصابات النخاع الشوكي.

ahmed antar

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