3 قتلى وعشرات الجرحى في احتجاجات بغداد

بغداد : وكالات

قتل ثلاثة متظاهرين الاثنين في بغداد ، اثنان بالرصاص الحي وواحد بقنبلة الغاز المسيّل للدموع .

وقال مصدر طبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «متظاهرين اثنين قتلا بالرصاص الحي أحدهما بالرأس، وثالثاً بقنبلة مسيلة للدموع اخترقت عنقه».

وأصيب عشرات المحتجين العراقيين اليوم الاثنين في العاصمة العراقية ومدن أخرى في اشتباكات مع قوات الأمن بعد أن تجددت المظاهرات المناوئة للحكومة عقب توقف استمر أسابيع عدة.

وقال شهود من «رويترز» إن محتجين ألقوا القنابل الحارقة والحجارة على الشرطة التي ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في ساحة الطيران ببغداد أثناء الليل.

وفي أماكن أخرى في جنوب العراق أشعل مئات المحتجين النار في إطارات السيارات وأغلقوا طرقا رئيسية في مدن عدة من بينها الناصرية وكربلاء والعمارة.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، إصابة 14 ضابطاً جراء تصديهم لمجموعة ممن وصفتهم بـ “مثيري الشغب” في ساحة التحرير وسط بغداد.

وأكدت الخلية في تغريدات على تويتر، إصابة آمر اللواء الثالث في الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية بكسر في الساق

لافتة إلى أن “القوات مستمرة بضبط النفس ومتابعة واجباتها الأمنية المكلفة بها”.