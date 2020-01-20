نتائج قرعة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2020

أقيمت في العاصمة الرياض اليوم الإثنين قرعة بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لأقل من 20 عامًا.

حضر مراسم القرعة السيد محمد روراوة نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إضافة إلى نائب مدير عام معهد إعداد القادة هاشم داغستاني.

تقام البطولة بإشراف الاتحاد العربي بالاشتراك مع معهد إعداد القادة بمشاركة 16م منتخبًا في الفترة من 26 فبراير إلى 5 مارس.

وستحتضن مدن الدمام والخبر والرياض بطولة كأس لعرب للمنتخبات نسخة 2020.

أسفرت القرعة عن التالي..

– المجموعة الأولى: العراق – تونس – موريتانيا – الكويت

– المجموعة الثانية: المغرب – البحرين – قطر – جيبوتي

– المجموعة الثالثة: السعودية – فلسطين – الجزائر – مصر

– المجموعة الرابعة: السودان – ليبيا – الإمارات – جزر القمر

تحتضن الخبر المجموعة الأولى، بينما تلعب مباريات المجموعة الثانية والرابعة في الرياض، والدمام للمجموعة الثالثة.