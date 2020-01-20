الرياضة

برشلونة يثأر من غرناطة بهدف ميسي

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      20 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أحرز هدف الفريق الوحيد خلال فوزه 1 / صفر على ضيفه غرناطة اليوم الأحد في ختام المرحلة العشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي خاض اليوم مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين، الذي تولى المسؤولية خلفا لمدربه المقال إيرنستو فالفيردي، إلى 43 نقطة، في الصدارة متفوقا بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، تجمد رصيد غرناطة، الذي تلقى خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم، والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، عند 27 نقطة في المركز العاشر.

صحيفة البلاد

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