20 ألف شخص في ختام ليلة البرنس ماجد المهندس

الرياض- خالد بن مرضاح

في ليلة أسطورية، وواحدة من أجمل ليالي «شتاء الرياض»، أبهر الفنان ماجد المهندس جمهوره الكبير في ليلة “البرنس” التي أقيمت بمسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد بالرياض، تكريماً لمسيرته الفنية العريقة. لتكون هذه الليلة مسك الختام لحفلات “ليالي الأساطير” التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في «موسم الرياض» لتكريم أشهر عمالقة الفن والموسيقى في المملكة. ووسط حضور جماهيري كبير قدر بنحو 20 ألف شخص، وبتنظيم رائع للحفل، أبدع الفنان ماجد المهندس “برنس الغناء العربي” في تقديم مجموعة كبيرة من أحلى أغانيه بطابع عصري متجدد مع المحافظة على الأصالة في الكلمات و الألحان والتوزيع الموسيقي من بينها أغنية (ناقصك شيء) و(عطشان) و(على مودك) و(أخقلبي) (جنة جنة) وغيرها، والتي قوبلت بتفاعل كبير، وعاصفة من التصفيق الحار من الجمهور الذي ردد معه الأغاني بكل فرح وسعادة، وسط أجواء احتفالية بهيجة.

واتسمت ليلة “البرنس” بالتفاعل الجميل بين الفنان ماجد المهندس الذي يحرص على التجديد، وجمهوره العزيز الذي جسد أسمى معاني الحب والوفاء لمطربهم المفضل “البرنس” منذ الإعلان عن هذه الليلة التي بيعت جميع تذاكرها في زمن قياسي وخلال 4 ساعات فقط، لتكون ليلة تاريخية متميّزة، وأفضل ختام لـ “ليالي الأساطير”. وقد كرّم المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، الفنان ماجد المهندس في ليلة “البرنس” تقديراً لجهوده المتميّزة في الارتقاء بالأغنية السعودية والخليجية، وإثراء الساحة الفنية العربية.

وقام أحمد المحمادي المدير التنفيذي لقطاع التواصل بالهيئة العامة للترفيه، خلال الحفل بتسليم درع التكريم من المستشار تركي آل الشيخ للفنان ماجد المهندس، وأعرب الفنان ماجد المهندس في كلمة بهذه المناسبة، عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، وعن بالغ شكره وتقديره لمعالي الأستاذ تركي آل الشيخ، ولجمهوره العزيز، ولكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل البهيج؛ قائلاً “هذا التكريم سيظل وسام شرف على صدري اعتز به مدى الحياة، فشكراً لكم جميعاً جمهوري الرائع على هذا التكريم الجميل”.