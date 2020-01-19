معرض ديزرت يكتشف الحضارات الصحراوية

العلا ــ البلاد

أعلنت “ديزرت إكس” العلا أمس عن أسماء الفنانين المشاركين في المعرض المحاكي للطبيعة المحيطة الذي يفتح أبوابه في 31 من يناير حتى 7 من مارس لعام 2020, وجرى تنظيم المعرض بالتعاون بين ديزرت اكس والهيئة الملكية لمحافظة العلا (RCU)، ويقام المعرض في صحراء العلا، التي تُعد واحة تاريخية في المملكة العربية السعودية. ويُعد “ديزرت إكس” العلا المعرض المعاصر الأول من نوعه في المملكة كونه يسهم في استكشاف الحضارات الصحراوية، ويعزز الحوار بين الثقافات، و يتجسد بمشاركة فنانين من المملكة، والدول المجاورة، الذين يستمدون إلهامهم من معالم الطبيعة الخلابة، و من عبق التاريخ الذي تضمه منطقة العلا. وعلى مدار العام الماضي، استقبلت العلا الفنانين الذين مزجوا المناظر التاريخية والطبيعية الخلابة، مع الحضارة والتطور للمجتمعات المحيطة,

كما أن فعاليات المعرض ستشكل مصدر إلهام للزوار وتعطي مفهومًا جديدًا للصحراء، وتدفع الناظرين إلى التأمل بين الماضي المتمثل في القوافل التي كانت تسلك طريق البخور القديم، والإرث الثقافي الذي ورثته، وحاضر النهضة العمرانية الشامخة اليوم. من ناحية أخرى يُعيد المعرض الفني العالمي (ديزرت إكس) العلا، المجد التاريخي والحضاري الذي امتازت به العلا إلى الواقع عبر معرض فني تفاعلي مفتوح لا سيما أنها بُنيت عبر حضارات متعاقبة، ولآلاف السنين كانت مكانًا للتبادل الثقافي نظرًا لكونها نقطة التقاء بين ثلاث قارات، وبوابة بين الشرق والغرب هذا التراث الثقافي, حيث يسطر “ديزرت إكس” صفحة جديدة في مستقبلها ويحولها إلى متحف حيِّ يلهم الإبداع, ولكونه أول معرض فني معاصر في العلا، فخطة الهيئة الملكية، تتمثل في تنشيط المنطقة وحمايتها والمحافظة عليها، على المدى الطويل، وذلك لإحداث تحول جذري ومستدام، بمشاركة سكان المنطقة، في هذه العملية. ويفتح المعرض المجال أمام المواهب المحلية، ويوفر الفرص للمرشدين المحليين، والتعاون بين الشباب والمجتمع من خلال المدارس والجامعات وبرامج التوعية، بما في ذلك ورش العمل التي يديرها الفنانون، ضمن مساعي التعاون الإبداعية المستقبلية للعلا.

فعلى بعد 1100 كلم من العاصمة الرياض، شمال غرب المملكة العربية السعودية، تُعد العلا موقعاً طبيعياً خلاباً غنياً بالتراث البشري، والمنطقة الممتدة على مساحة 22.561 كلم مربع، تتضمن واحة خضراء خصبة، وأعمدة رملية، ومواقع أثرية تعود لحقبة حكم ممالك اللحيانيين والنبطيين منذ آلاف السنين.

كما تُعد مدينة الحِجر من أهم المواقع في العلا التي قد جرى تصنيفها من قبل اليونيسكو على أنها أول موقع أثري عالمي في المملكة العربية السعودية, كما تمتد مدينة الحِجر الأثرية، على مساحة 52 هكتارًا، ومن أهم مدينة جنوب مملكة النبطيين و تحتوي على أكثر من 100 معلم أثري، مع منحوتات رملية معقدة، نُحتت في الجبال تحيط بها المساكن القديم, بالإضافة إلى مدينة الحِجر.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للعلا عمرو المدني إن التراث الرائع والآثار الشامخة للثقافة التي اجتازت العلا لآلاف السنين تشير إلى انطلاقة التفكير والإبداع من هذه المنطقة, مضيفاً أن “ديزرت إكس” العلا تُعد حلقة جديدة في سلسلة متصلة من تراث العلا كوحدة للفن ومن خلال استخدام القوة التحويلية للفن، يمكننا تعزيز الترابط بين وجهات النظر، وإيجاد فرص جديدة للتبادل الثقافي المثمر والذي يعزز الألفة والتفاهم بين الناس.