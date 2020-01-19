“التخصصات الصحية” تنظم الملتقى الأول للاعتماد المؤسسي

الرياض : واس

نظمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مقر الهيئة بالرياض اليوم , ملتقى الاعتماد المؤسسي الأول لعام 2020م .

وأوضح الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية في الهيئة الدكتور وسام أبوزنادة أن الملتقى يُعدّ فرصة كبيرة للتواصل والالتقاء مع شركاء الهيئة، مشيراً إلى أن ملتقى الاعتماد المؤسسي جسّد التغيير الذي شهدته الهيئة بالتعاون مع شركائها، مثنيا على حجم المشاركة في الملتقى وإثراء النقاش بهدف الارتقاء بالاعتماد المؤسسي.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للاعتماد في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين الحسين أن الملتقى يهدف إلى عرض ونقاش المواضيع المتعلقة بالاعتماد المؤسسي، وتوطيد أوجه التعاون بين المؤسسات الصحية المعتمدة مؤسسيا من الهيئة، وذلك للإسهام في الوصول إلى التميز الوطني في التدريب الصحي.

وأكد الحسين أن الملتقى يستهدف الممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية والتدريب بالمراكز التدريبية، ومديري الشؤون الأكاديمية والتدريب، ومديري البرامج التدريبية، والطاقم الإداري بالشؤون الأكاديمية والتدريب بالمراكز والمقرات التدريبية.

وكشف – خلال الملتقى – أن عدد المؤسسات الصحية التي صدر لها قرار الاعتماد المؤسسي تبلغ نحو 88 مؤسسة صحية تتضمن 414 مقراً تدريبياً.

ولفت النظر إلى أن الملتقى يأتي تحقيقا لرسالة الهيئة التي تتمحور حول حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.