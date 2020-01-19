الاتحاد ينافس على ضم لاعب برشلونة السابق

قالت تقارير إعلامية إن ثمة معركة حامية الوطيس تدور تحت الطاولة بين ناديي الاتحاد والشارقة الإماراتي من أجل صانع ألعاب أتليتكو مينيرو البرازيلي، خوان كازاريس.

كازاريس (27 عامًا) مثّل أندية برشلونة وإنديبنتي من الإكوادور إضافة إلى ريفيربليت الأرجنتيني، بينما يملك 21 مباراة دولية رفقة المنتخب الإكورادوري.

ينقضي عقده مع مينيرو بنهاية العام الجاري (ديسمبر 2020) وتشير تقارير من “ULO” البرازيلية إلى رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة بالخليج العربي.

ويتنافس الشارقة حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي مع الاتحاد للحصول على خدمات اللاعب الذي سجّل 7 مرات وقدّم 6 تمريرات حاسمة خلال الموسم البائد.

بحسب إفادة من المصدر ذاته، فإن الشارقة سيقدم مبلغًا لا يُمكن رفضه وقد يتجاوز 4 ملايين يورو.

بينما سيزور وفد من نادي الاتحاد البرازيل في القريب العاجل لوضع الرتوش الأخيرة في الصفقة والتفوق على الجانب الإماراتي.

وستبرز قيمة صفقة كازاريس، خاصة بعد رحيل كارلوس فيلانوفا (33 عامًا) إلى الفيحاء وظهور الحاجة إلى صانع ألعاب متميز في خط الوسط لملء الفراغ.

الاتحاد كان قد أبرم 4 تعاقدات شتوية لانتشال النادي من قاع الترتيب ومحاولة الوصول إلى مقدمة اللائحة من جديد.

أنيس البدري من الترجي التونسي، البرازيلي أوفيني لاعب النصر السابق، ليوناردو جيل القادم من روزاريو الأرجنتيني، بالإضافة إلى محمد الثاني لاعب الفيصلي.