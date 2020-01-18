كيف تحافظين على صبغة شعرك؟

تلجأ السيدات في كثير من الأحيان لصبغات الشعر كنوع من انواع التغيرر والتغلب على الملل والتقليدية، ومواكبة الموضة احيانا، وكلن مع كثرة استخدام الصبغات يؤدي لاجهاد بصيلات الشعر واحيانا تحتاج المرأة للحفاظ على الصبغة أطول فترة ممكنة

طرق الحفاظ على صبغة الشعر

– يجب الحرص على استخدام منتج صبغة شعر ذى جودة عالية، ليستمر لعدة أسابيع، ويحتوى على الزيوت الطبيعية التى تساعد فى الحفاظ على رطوبة الشعر المعالج باللون، كما يظهرلامعًا وصحيًا.

تميل ألوان الشعر الأحمر إلى التلاشي بشكل أسرع، لذلك يجب عند صبغ الشعر للون الأحمر، التأكد من استخدام مصفف الشعر صبغة شعر داكنة اللون وعالية الجودة.

– ينصح بعدم غسل الشعر بشكل متكرر، للحفاظ على الزيوت الطبيعية بالشعر التي تساعد بالحفاظ على لون الصبغة، كما لا يفضل استخدام الشامبو سوى مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا، للحفاظ على صحة الشعر الملون، كما ينصح بقلب الشعر ورش شامبو جاف على الجذور لامتصاص الزيت.

عند صبغ الشعر، يجب الانتظار لمدة 48 ساعة أو أكثر من ذلك قبل غسل الشعر، كما ينصح بغسل الشعر كل ثلاثة أو أربعة أيام .

– يفضل عند الرغبة فى تجنب غسل الشعر، أثناء الاستحمام بارتداء قبعة الدش لمنع تبلل الشعر أو سحب الشعر فى كعكة فضفاضة أو ذيل حصان لحمايته من البلل.

– عند غسل الشعر بالشامبو يجب الاستحمام بالماء الفاتر أو البارد، لأن الماء الساخن يتسبب فى فقدان لون صبغة الشعر.

عند غسل الشعر المعالج بالألوان، يجب التأكد من استخدام شامبو لحماية الألوان، حيث يساعد بالحفاظ على صبغة الشعر وصحته لفترة طويلة .