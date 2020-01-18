“ديزرت إكس” العلا تعلن عن أسماء الفنانين المشاركين في افتتاح المعرض

العلا : واس

أعلنت “ديزرت إكس” العلا اليوم, عن أسماء الفنانين المشاركين في المعرض المحاكي للطبيعة المحيطة الذي يفتح أبوابه في 31 من يناير حتى 7 من مارس لعام 2020, وجرى تنظيم المعرض بالتعاون بين ديزرت اكس والهيئة الملكية لمحافظة العلا (RCU)، ويقام المعرض في صحراء العلا، التي تُعد واحة تاريخية في المملكة العربية السعودية.

ويُعد “ديزرت إكس” العلا المعرض المعاصر الأول من نوعه في المملكة كونه يسهم في استكشاف الحضارات الصحراوية، ويعزز الحوار بين الثقافات، و يتجسد بمشاركة فنانين من المملكة العربية السعودية، والدول المجاورة، الذين يستمدون إلهامهم من معالم الطبيعة الخلابة، و من عبق التاريخ الذي تضمه منطقة العلا.

وعلى مدار العام الماضي، استقبلت العلا الفنانين الذين مزجوا المناظر التاريخية والطبيعية الخلابة، مع الحضارة و التطور للمجتمعات المحيطة, كما أن فعاليات المعرض ستشكل مصدر إلهام للزوار وتعطي مفهومًا جديدًا للصحراء، وتدفع الناظرين إلى التأمل بين الماضي المتمثل في القوافل التي كانت تسلك طريق البخور القديم، والإرث الثقافي الذي ورثته، وحاضر النهضة العمرانية الشامخة اليوم.