المحليات

ضبط شاحنات محملة بالحطب والفحم بعسير

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      17 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

ابها – سهام العناني

تمكنت فرق مراقبة الغابات التابعة لخدمات وحدة البيئة والمياه والزراعة بمركز قنا والبحر من ضبط ثلاث شاحنات محملة بالحطب ودينا محملة بالفحم المحلي من قبل مكتب الوزارة بمحافظة رجال ألمع.
وتم حجز ومصادرة الكميات المضبوطة وسيتم استكمال إيقاع العقوبات اللازمة بحق المخالفين حسب النظام.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس غانم الجذعان على أهمية التكاتف ومواصلة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة، مضيفا أن عمليات الملاحقة مستمرة من قبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين.
وتشدد الوزارة على منع ونقل الحطب والفحم المحلي حفاظاًعلى الغطاء النباتي وتنميته.

صحيفة البلاد

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