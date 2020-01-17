الأمير فيصل بن بندر يؤكد دعم أمانة الرياض لتحقيق أهدافها

الرياض – واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم أمس بصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة يرافقه وكلاء الأمانة .

وقُدّم خلال الاجتماع عرض موجز عن الأولويات العملية والمهام الميدانية وأبرز المعوقات والحلول العاجلة والدائمة المختصة بها وكالات الأمانة .

واستهل العرض بشرح عن وكالة الخدمات بالأمانة وجهودها في متابعة عدد من الملاحظات بالمدينة والجهود القائمة لمعالجتها السريعة وتطبيق الغرامات وفاعليتها عليها وتنفيذ مبادرات اجتماعية وتثقيفية .

كما شاهد سموه عرضا عن وكالة المشاريع ، أوضح إحصائيات وتقييمات وضع ميدانية وحالة عامة لعدد من المشروعات في المدينة ومواصفاتها القياسية والعالمية .

وتطرق العرض إلى وكالة التخطيط والتعمير ووكالة الأراضي والمساحة والدراسات والإجراءات المكلفين بها في عدد من المواقع والتنظيم المتبع في المهام المتعلقة بهم .

وأشار الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض إلى الرقابة والعمل على مراحل تطويرها من خلال الخصخصة وتفعيل التقنيات وتعاون الجهات ذات العلاقة مع الأمانة مبيناً دعم سمو أمير منطقة الرياض لأهداف الأمانة والتنسيق العالي بين الإمارة والأمانة .

فيما أكد سموه على دعم إمارة الرياض لجهود الأمانة وخططها الحالية والمستقبلية والتنسيق مع الجهات كافة لتحقيق أهدافها وتطلعاتها المنشودة منوهاً سموه بالدعم الكامل والأول من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للمنطقة ومسارات تطويرها ومكانتها .

وفي ختام الاجتماع اتخذت التوصيات حيال عدد من الموضوعات .

من جهة أخرى استقبل سموه بقصر الحكم أمس ، رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان الأطفال أسماء الرشيدي ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدداً من الأطفال المتعافين من السرطان .

وأعرب سموه عن شكره للقائمين على الجمعية، وأبدى دعمه لبرامج الجمعية ومستفيديها من الأطفال ، مؤكِّداً سموه أهمية بذل المزيد من العطاء لخدمة هذه الفئه الغالية ، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات في دعم أطفال هذا الوطن الغالي، متمنيّاً للجميع التوفيق والسداد في أعمالهم.

وقدمت أسماء الرشيدي إيجازاً لسموه عن أعمال الجمعية وإنجازاتها في مجال الخدمات الاجتماعية والتوعية الصحية لسرطان الأطفال وخدمات الدعم النفسي التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية، مبينة أن الجمعية أخذت على عاتقها وأولوياتها تقديم جميع الخدمات التي تسهم بإذن الله في مساندة مرضى سرطان الأطفال لمواصلة علاجهم.

واستقبل سموه في مكتبه بقصر الحكم أمس، سفير جمهورية غينيا بيساو لدى المملكة مامادو سانو , الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.